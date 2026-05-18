El seminario, impartido en el marco del Foro de Kazán: Rusia y el mundo islámico 2026, abordó temas de actualidad en el ámbito de los medios de comunicación.

Código del patrimonio: la evolución digital de los significados El seminario, impartido en el marco del Foro de Kazán: Rusia y el mundo islámico 2026, abordó temas de actualidad en el ámbito de los medios de comunicación.

El seminario Código del patrimonio: la evolución digital de los significados, impartido en el marco del Foro de Kazán: Rusia y el mundo islámico 2026, abordó temas de actualidad en el ámbito de los medios de comunicación.

El evento, del que la Agencia Anadolu (AA) es socio global de comunicación, fue organizado en colaboración con la Agencia de Prensa y Comunicación de Masas Tatmedia y el Grupo de Visión Estratégica Rusia-Mundo Islámico.

El seminario reunió a directivos de medios de comunicación de Rusia y de los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), quienes analizaron las oportunidades de cooperación internacional, la producción de contenido de alta demanda y los nuevos formatos mediáticos.

También examinó el estado actual de la cooperación entre Rusia y los países del mundo islámico, destacando que esta relación actúa como un «puente mediático».

Los participantes señalaron que esta cooperación de larga data ha alcanzado hoy una dimensión más específica y estratégica, subrayando la importancia de fortalecer el diálogo y las oportunidades de producción conjunta.

El impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación también figuró entre los principales temas del programa.

Al evaluar cómo la inteligencia artificial moldeará la producción de contenido mediático y la transformación del sector, se analizaron los riesgos potenciales y las cuestiones éticas que esta tecnología podría generar, así como las medidas que deberían adoptarse para mitigarlos.

Entre los ponentes se encontraban profesionales de los medios de comunicación de Türkiye, Tartaristán, Catar, Omán, Túnez, Egipto, Argelia, Malasia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Indonesia, Arabia Saudita y Rusia.

Transformación digital de los medios de comunicación

Marat Gatin, asesor del presidente de la República de Tartaristán, declaró en su discurso: «La reunión de hoy está dedicada al uso de las nuevas tecnologías. También aborda la cuestión de cómo podemos utilizar los avances tecnológicos modernos para preservar nuestro patrimonio cultural y espiritual».

Tras destacar la amplia participación de diferentes países, Gatin afirmó: «Nos complace que más de 50 representantes de los medios de comunicación de 21 países hayan respondido a nuestra convocatoria para participar en el diálogo».

Gatin destacó el importante papel de la inteligencia artificial en la transformación del sector mediático y afirmó que esperan propuestas de cooperación concretas en este ámbito. «Es de suma importancia que estas reuniones no se limiten a grandes foros, sino que evolucionen hacia una cooperación continua y sistemática entre nosotros».

La inteligencia artificial cobra protagonismo en la transformación digital de los medios de comunicación

Durante el seminario, Erman Yüksel, director global de Noticias y Marketing de AA, realizó una valoración sobre la transformación de las tecnologías de los medios de comunicación basada en la IA.

Yüksel afirmó que la Agencia Anadolu ha creado una nueva empresa tecnológica y ha iniciado el proceso de integración de la IA, y añadió: «Este paso tiene como objetivo aumentar tanto la velocidad como la eficiencia de nuestros procesos de producción».

Yüksel señaló que las herramientas basadas en IA se están utilizando en áreas como la producción de contenido, la traducción, la optimización de flujos de trabajo y la publicación multilingüe, y expresó su convicción de que esta transformación creará un modelo de negocio más sólido y sostenible para las organizaciones de medios a largo plazo, además de generar beneficios económicos.

*Traducido por Daniel Gallego.