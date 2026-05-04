Buques de la Marina estadounidense entran en el golfo Pérsico tras cruzar el estrecho de Ormuz

Daniel Gallego
04 Mayo 2026•Actualizar: 04 Mayo 2026
El Mando Central (CENTCOM) del Ejército estadounidense anunció este lunes que “destructores de misiles guiados de la Marina de los Estados Unidos operan actualmente en el golfo Pérsico tras transitar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad”.
El mando informó que “las fuerzas estadounidenses colaboran activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito marítimo comercial” y señaló que, “como primer paso, dos barcos mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito por el estrecho de Ormuz y continúan su viaje sin contratiempos”.