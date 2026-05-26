Bombardeo de Israel impacta carretera adyacente a la represa más grande del Líbano

Sahin Demir
26 Mayo 2026•Actualizar: 26 Mayo 2026
Un bombardeo aéreo de Israel impactó este martes 26 de mayo una carretera adyacente a la represa de Qaraoun, en el este del Líbano, informó la Autoridad Nacional del Río Litani.
La institución indicó que el ataque provocó que rocas y escombros se dispersaran en el lago por la fuerza de la explosión.
Los funcionarios afirmaron que los daños visibles se limitaron a la carretera y zonas cercanas, y que no se registró daño directo en la estructura de la represa ni en sus instalaciones.
La agencia señaló que equipos técnicos inspeccionarán la represa y la infraestructura circundante para evaluar la seguridad estructural y determinar posibles efectos del ataque, que fue el primero en la zona desde que comenzó una escalada de ataques en el Líbano a principios de marzo, cuando EEUU e Israel iniciaron ataques contra Irán a finales de febrero.
Otro bombardeo de Israel más temprano este martes impactó aparentemente a una carretera principal cerca de la represa, interrumpiendo el tráfico y el transporte.
La represa de Qaraoun, la más grande del Líbano, se encuentra en la región occidental de la Bekaa y se utiliza para riego, generación de electricidad y almacenamiento de agua.
*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.