Por cada judío asesinado, el enemigo debe asumir la pérdida de tierras y hogares”, señaló Ben-Gvir y argumentó que “este es el lenguaje que se habla en Oriente Medio”.

Ben-Gvir reitera que los domicilios de los palestinos que atenten contra israelíes deben ser bombardeados desde el aire Por cada judío asesinado, el enemigo debe asumir la pérdida de tierras y hogares”, señaló Ben-Gvir y argumentó que “este es el lenguaje que se habla en Oriente Medio”.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel y presidente del partido de extrema derecha Poder Judío, Itamar Ben-Gvir, afirmó este viernes que “las ciudades y aldeas de los asesinos en Judea y Samaria [Cisjordania] deben ser tratadas como en Beit Hanun en Gaza”.

Ben-Gvir informó que se dirige a una reunión con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, donde exigirá que “se ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruir desde el aire y mediante el sistema D9 las casas de los terroristas y sus simpatizantes, y que se les imponga a los terroristas el precio que merecen”.

“Por cada judío asesinado, el enemigo debe asumir la pérdida de tierras y hogares”, señaló Ben-Gvir y argumentó que “este es el lenguaje que se habla en Oriente Medio, y así es como lo hablamos en Gaza, es hora de hablarlo también en Judea y Samaria [Cisjordania]”.