Los individuos "cometieron delitos de apoyo, incitación y respaldo a los ataques iraníes contra Baréin, obtención y difusión de datos vitales prohibidos, fotografía de lugares prohibidos, así como difusión de noticias falsas y rumores".

Baréin condena a 12 personas a 10 años de prisión por apoyar los ataques iraníes contra el país del Golfo Los individuos "cometieron delitos de apoyo, incitación y respaldo a los ataques iraníes contra Baréin, obtención y difusión de datos vitales prohibidos, fotografía de lugares prohibidos, así como difusión de noticias falsas y rumores".

El Tribunal Penal Superior de Baréin condenó este lunes a 12 personas a 10 años de prisión en casos separados por apoyar los ataques iraníes contra el país del Golfo.

Los individuos "cometieron delitos de apoyo, incitación y respaldo a los atroces ataques terroristas iraníes contra el Reino de Baréin, obtención y difusión de datos vitales prohibidos, fotografía de lugares prohibidos, así como difusión de noticias falsas y rumores a través de las redes sociales, durante la brutal agresión iraní" contra Baréin, declaró el tribunal en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias BNA.

Una investigación identificó a los individuos acusados de estos actos, lo que llevó a la Fiscalía a abrir un caso contra ellos, indicó la agencia.

Los fiscales interrogaron a los sospechosos, recabaron declaraciones de testigos y encargaron análisis forenses de los dispositivos electrónicos incautados, "cuyos resultados confirmaron que los acusados habían cometido los actos que se les imputaban", añadió.

Las tensiones regionales se intensificaron a finales de febrero después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, que causaron la muerte de más de 3.000 personas. En respuesta, Irán contraatacó con ataques contra países del Golfo, incluyendo Baréin e Israel, además de restringir el paso por el estrecho de Ormuz.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se había finalizado un acuerdo con Irán para detener la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano, reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes.

*Traducido por Daniel Gallego.