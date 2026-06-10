El Mando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin subrayó la necesidad de “extremar la precaución y a abstenerse de acercarse o tocar cualquier objeto desconocido o sospechoso resultante de la agresión iraní y a reportarlo de inmediato”.

Baréin anuncia que sus “sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos iraníes” El Mando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin subrayó la necesidad de “extremar la precaución y a abstenerse de acercarse o tocar cualquier objeto desconocido o sospechoso resultante de la agresión iraní y a reportarlo de inmediato”.

El Mando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin afirmó este miércoles que “Irán continúa su agresión sistemática mediante ataques atroces con misiles y drones contra civiles en el Reino de Baréin”.

En un comunicado, el mandó informó que sus “sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido varios de estos ataques aéreos iraníes”, y señaló que sus “armas y unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación y están plenamente listas para defender el” país.

El mando instó a todos a “extremar la precaución y a abstenerse de acercarse o tocar cualquier objeto desconocido o sospechoso resultante de la agresión iraní y a reportarlo de inmediato”, y confirmó que “el personal de la Unidad Real de Ingeniería de Campo está plenamente preparado para manipular estos objetos de forma segura y técnica, garantizando la seguridad pública de todos los ciudadanos y residentes”.

Asimismo, el mando recordó que “el uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario”.