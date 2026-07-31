El asalto se produjo después de que grupos de ocupación convocaran una marcha masiva a Tell para este viernes. También tuvo lugar un día después de que el Ejército israelí convirtiera cuatro viviendas de la localidad en puestos militares.

Bajo protección del Ejército israelí, colonos israelíes asaltan dos localidades en la Cisjordania ocupada El asalto se produjo después de que grupos de ocupación convocaran una marcha masiva a Tell para este viernes. También tuvo lugar un día después de que el Ejército israelí convirtiera cuatro viviendas de la localidad en puestos militares.

Bajo protección del Ejército israelí, colonos israelíes asaltaron este viernes zonas al oeste de la ciudad de Nablus y la cercana localidad de Tell en la Cisjordania ocupada, según afirmaron testigos.

El corresponsal de la Agencia Anadolu (AA) informó que decenas de colonos entraron en la zona de Ain al-Mazrab, en Tell, así como en la zona de al-Ameriya y sus alrededores, al oeste de Nablus, bajo la protección de las fuerzas israelíes.

Los colonos se retiraron menos de 30 minutos después de su llegada.

El asalto se produjo después de que grupos de ocupación convocaran una marcha masiva a Tell para este viernes. También tuvo lugar un día después de que el Ejército israelí convirtiera cuatro viviendas de la localidad en puestos militares.

Este último asalto se produce tras un ataque de los ocupantes contra Tell una semana antes, en el que murieron cuatro palestinos, varios resultaron heridos y se incendiaron viviendas, vehículos y otras propiedades palestinas.

Según fuentes palestinas e israelíes, dos israelíes también murieron en los enfrentamientos.

Los ataques de las fuerzas de ocupación se han intensificado en toda Cisjordania ocupada, al tiempo que se producen incursiones militares israelíes casi diarias en ciudades, pueblos y campos de refugiados palestinos.

*Traducido por Daniel Gallego.