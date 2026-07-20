"Los ocupantes invaden y saquean tierras palestinas, mientras el ejército y la policía los acompañan y disparan a los palestinos que intentan proteger sus hogares y propiedades".

B’Tselem: El asesinato de dos palestinos es "un ejemplo de cómo Israel fomenta la limpieza étnica" contra los palestinos "Los ocupantes invaden y saquean tierras palestinas, mientras el ejército y la policía los acompañan y disparan a los palestinos que intentan proteger sus hogares y propiedades".

El grupo de derechos humanos israelí B’Tselem afirmó este lunes que el asesinato de dos palestinos en la aldea de Deir Jarir, en la ocupada Cisjordania, fue "un ejemplo de cómo Israel fomenta la limpieza étnica" contra los palestinos.

En una declaración, el grupo dijo que ocupantes, soldados y policías israelíes llevaron a cabo una redada conjunta en la aldea, cerca de Ramallah, el domingo por la noche, y los soldados mataron a tiros a Ahmad Abu Mukh, de 26 años, y Odeh Farajna, de 53, e hirieron a otros tres. Uno de los heridos permanece hospitalizado en estado grave, añadió.

El grupo dijo que las fuerzas israelíes acompañaron a los ocupantes durante el ataque y les ayudaron a robar decenas de ovejas.

B’Tselem también publicó imágenes tomadas por la cámara de una ambulancia que documentan el momento en que Abu Mukh recibió un disparo en la parte inferior del abdomen antes de morir más tarde a causa de sus heridas.

"Los asesinatos en Deir Jarir mostraron cómo Israel fomenta la limpieza étnica en Cisjordania", dijo el director ejecutivo de B'Tselem, Yuli Novak. "Los ocupantes invaden y saquean tierras palestinas, mientras el ejército y la policía los acompañan y disparan a los palestinos que intentan proteger sus hogares y propiedades", agregó.

Novak afirmó que la comunidad internacional continúa otorgando impunidad a Israel, permitiendo que continúen estos ataques.

B’Tselem señala que alrededor de 1.092 palestinos han muerto en ataques israelíes en la Cisjordania ocupada desde octubre de 2023, incluidos al menos 242 niños y adolescentes. "Los palestinos en Cisjordania están expuestos diariamente a la violencia israelí sistemática, mientras que los responsables disfrutan de una impunidad casi total", dijo el grupo de derechos humanos.

*Traducido por Daniel Gallego.