Sciensano indicó que la cifra actualizada representa un exceso de mortalidad del 48%, en comparación con las 1.747 muertes adicionales que había reportado previamente.

Bélgica registró alrededor de 2.000 muertes más de las previstas durante la reciente ola de calor Sciensano indicó que la cifra actualizada representa un exceso de mortalidad del 48%, en comparación con las 1.747 muertes adicionales que había reportado previamente.

Bélgica registró alrededor de 2.000 muertes más de las previstas durante la ola de calor de junio y principios de julio, según informó este viernes la Agencia de Noticias Belga, después de que el instituto de salud pública Sciensano revisara al alza una estimación publicada la semana pasada.

Sciensano indicó que la cifra actualizada representa un exceso de mortalidad del 48%, en comparación con las 1.747 muertes adicionales que había reportado previamente.

El instituto atribuyó la revisión al retraso en el registro de defunciones y a la inclusión de dos días adicionales en su análisis, ya que la mortalidad se mantuvo por encima de lo esperado tras la ola de calor.

Los datos actualizados abarcan el período del 18 de junio al 3 de julio. Según el instituto, Valonia fue la región más afectada, seguida de Bruselas y Flandes.

Sciensano afirmó que las últimas cifras representan el mayor exceso de mortalidad registrado durante una ola de calor desde que comenzaron sus registros en el año 2000.

Bélgica registró 1.557 muertes adicionales durante la ola de calor de agosto de 2020, lo que equivale a un exceso de mortalidad del 37,5%.

*Traducido por Daniel Gallego.