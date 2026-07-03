El Centro Australiano para la Justicia Internacional entregó a la AFP un informe de 61 páginas en el que se denuncian crímenes de guerra cometidos por un batallón del ejército israelí durante las operaciones en Gaza en 2023 y 2024.

Australia investiga a un ciudadano suyo que sirvió en el Ejército israelí por presuntos crímenes de guerra El Centro Australiano para la Justicia Internacional entregó a la AFP un informe de 61 páginas en el que se denuncian crímenes de guerra cometidos por un batallón del ejército israelí durante las operaciones en Gaza en 2023 y 2024.

La Policía Federal Australiana (AFP) está revisando las acusaciones de que un ciudadano australiano que servía en el ejército israelí cometió crímenes de guerra.

El Centro Australiano para la Justicia Internacional (ACIJ) entregó a la AFP un informe de 61 páginas en el que se denuncian crímenes de guerra cometidos por un batallón del ejército israelí durante las operaciones en Gaza en 2023 y 2024.

El comandante de Investigaciones Especiales de la AFP, Matthew Gale, confirmó la recepción del informe, según The Guardian Australia.

«Como mi mando tiene la responsabilidad de investigar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, agradezco el tiempo dedicado a poner este asunto en conocimiento de nosotros», declaró Gale.

“Su carta ha sido remitida a los investigadores, quienes revisarán el material y las cuestiones planteadas”, declaró Gale en respuesta a la presentación de la ACIJ, que se basa en “testimonios de testigos, pruebas forenses de Gaza, imágenes satelitales verificadas, publicaciones en redes sociales, informes de soldados del batallón, videos en línea, incluyendo imágenes supuestamente publicadas por el ciudadano australiano, y declaraciones públicas” de comandantes militares israelíes.

Aunque se alcanzó un alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha continuado sus ataques en la Franja de Gaza. En total, la guerra ha cobrado más de 73.000 vidas y ha destruido el enclave, cuya reconstrucción tardaría años.

*Traducido por Daniel Gallego.