Los cancilleres de los Estados miembros de ASEAN instaron a Estados Unidos e Irán a continuar las negociaciones que "conduzcan al fin definitivo del conflicto y a una paz y estabilidad duraderas en la región".

ASEAN pide el restablecimiento del tránsito seguro, sin obstáculos y continuo a través del estrecho de Ormuz Los cancilleres de los Estados miembros de ASEAN instaron a Estados Unidos e Irán a continuar las negociaciones que "conduzcan al fin definitivo del conflicto y a una paz y estabilidad duraderas en la región".

Las naciones del sudeste asiático pidieron este lunes el restablecimiento del tránsito seguro, sin obstáculos y continuo para barcos y aeronaves a través del estrecho de Ormuz, e instaron a todas las partes a garantizar la seguridad de los marineros y los barcos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en un comunicado, instaron a Estados Unidos e Irán a continuar las negociaciones que "conduzcan al fin definitivo del conflicto y a una paz y estabilidad duraderas en la región".

Asimismo, elogiaron los esfuerzos de mediación de Pakistán y de las demás partes involucradas por su colaboración en el proceso de mediación.

Tras acoger con satisfacción el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, vigente desde el 8 de abril, los ministros de Asuntos Exteriores pidieron la aplicación "plena y efectiva" de la frágil tregua.

«Instamos a todas las partes involucradas a mantener las condiciones propicias para la plena y efectiva aplicación del alto el fuego, lo que incluye adherirse estrictamente a sus términos, ejercer la máxima moderación, cesar toda hostilidad, actuar con responsabilidad, evitar cualquier acto que pueda agravar la situación y trabajar colectivamente para lograr una solución integral y duradera de conformidad con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU», añade el comunicado.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se ha suspendido inmediatamente después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un bloqueo de los puertos iraníes que entrará en vigor a las 14:00 GMT del lunes, según un informe de inteligencia marítima con sede en Londres.

*Traducido por Daniel Gallego.