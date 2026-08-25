Asciende a 73.431 la cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 El Ministerio de Sanidad palestino en la franja informó que recibieron 9 nuevos cadáveres.

El Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza anunció este martes que el número de fallecidos desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023 ascendió a 73.431 y a 174.437 el de heridos.

En un comunicado, el ministerio informó que un total de 9 cadáveres, uno de ellos recuperado de debajo de los escombros, y 23 heridos llegaron, en las últimas 36 horas, a los centros médicos que todavía operan en la franja asediada.

El ministerio señaló que todavía hay cadáveres bajos los escombros y explicó que estos no pueden ser rescatados debido a las carencias de sus equipos de búsqueda y rescate.