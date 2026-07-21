El Ministerio de Sanidad palestino en la franja informó que recibieron 10 nuevos cadáveres.

Asciende a 73.293 la cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 El Ministerio de Sanidad palestino en la franja informó que recibieron 10 nuevos cadáveres.

El Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza anunció este martes que el número de fallecidos desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023 ascendió a 73.293 y a 173.906 el de heridos.

En un comunicado, el ministerio informó que un total de 10 cadáveres y 42 heridos llegaron, en las últimas 24 horas, a los centros médicos que todavía operan en la franja asediada.

El ministerio señaló que todavía hay cadáveres bajos los escombros y explicó que estos no pueden ser rescatados debido a las carencias de sus equipos de búsqueda y rescate.