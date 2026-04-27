Asciende a 72.593 la cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023

Daniel Gallego
27 Abril 2026•Actualizar: 27 Abril 2026
El Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza anunció este lunes que el número de fallecidos desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023 ascendió a 72.593 y el de heridos a 172.399.
En un comunicado, el ministerio informó que, en las últimas 24 horas, un total de 7 cadáveres, de los cuales 8 fueron rescatados de debajo de los escombros, y 18 heridos llegaron a los centros médicos que todavía operan en el enclave asediado.
El ministerio señaló que todavía hay cadáveres bajos los escombros y en las calles, y explicó que estos no pueden ser rescatados por sus equipos o los de Protección Civil debido a la falta de medios.