El Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza, el ministerio comunicó la llegada de 7 cadáveres y 18 heridos a los centros médicos que todavía operan en el enclave asediado.

Asciende a 72.593 la cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 El Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza, el ministerio comunicó la llegada de 7 cadáveres y 18 heridos a los centros médicos que todavía operan en el enclave asediado.

El Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza anunció este lunes que el número de fallecidos desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023 ascendió a 72.593 y el de heridos a 172.399.

En un comunicado, el ministerio informó que, en las últimas 24 horas, un total de 7 cadáveres, de los cuales 8 fueron rescatados de debajo de los escombros, y 18 heridos llegaron a los centros médicos que todavía operan en el enclave asediado.

El ministerio señaló que todavía hay cadáveres bajos los escombros y en las calles, y explicó que estos no pueden ser rescatados por sus equipos o los de Protección Civil debido a la falta de medios.