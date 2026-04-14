El Ministerio de Sanidad palestino en la franja informó que recibieron 3 nuevos cadáveres.

Asciende a 72.336 la cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 El Ministerio de Sanidad palestino en la franja informó que recibieron 3 nuevos cadáveres.

El Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza anunció este martes que el número de fallecidos desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023 ascendió a 72.336 y a 172.213 el de heridos.

En un comunicado, el ministerio informó que un total de 3 cadáveres y 11 heridos llegaron, en las últimas 24 horas, a los centros médicos que todavía operan en la franja asediada.

El ministerio señaló que todavía hay cadáveres bajos los escombros y explicó que estos no pueden ser rescatados debido a las carencias de sus equipos de búsqueda y rescate.