El gobierno teme que esta cifra aumente en los próximos días, ya que 61 departamentos franceses se encuentran en alerta roja por calor y otros 25 en alerta naranja este viernes.

Asciende a 55 la cifra de ahogados intentado refrescarse de una ola de calor sin precedentes en Francia El gobierno teme que esta cifra aumente en los próximos días, ya que 61 departamentos franceses se encuentran en alerta roja por calor y otros 25 en alerta naranja este viernes.

Asciende a 55 el número de personas que se han ahogado en Francia intentado refrescarse de una ola de calor sin precedentes, según declaró la ministra de Deportes, Marina Ferrari, a la emisora Franceinfo.

El gobierno teme que esta cifra aumente en los próximos días, ya que 61 departamentos franceses se encuentran en alerta roja por calor y otros 25 en alerta naranja este viernes, según la misma emisora.

Las autoridades prevén que 11 departamentos pasen de alerta roja a naranja el viernes por la noche, mientras que otros 13 saldrán de la alerta roja el sábado por la mañana.

Según Météo-France, se esperan temperaturas entre 36 °C y 41 °C en diversas zonas del país este viernes.

La ministra de Sanidad, Stephanie Rist, advirtió el jueves que los hospitales podrían enfrentarse a un final de semana complicado debido al aumento de las visitas a urgencias y las llamadas a los servicios de emergencia por la ola de calor, según BFMTV.

El prefecto de la policía de París, Patrice Faure, también afirmó que los hospitales de París y la región circundante ya están desbordados.

El primer ministro Sébastien Lecornu anunció el jueves la activación del nivel tres del plan de emergencia sanitaria ORSAN, que, según afirmó, representa «el máximo nivel de movilización sanitaria».

Las autoridades parisinas también anunciaron la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes, como parte de las medidas para mitigar los efectos de la ola de calor.

*Traducido por Daniel Gallego.