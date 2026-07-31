A primera hora de este viernes, cientos de personas protagonizaron enfrentamientos violentos en los perímetros fronterizos al intentar cruzar de Marruecos a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

Asciende a 19 el número de inmigrantes ilegales fallecidos al intentar entrar a nado a la ciudad española de Ceuta A primera hora de este viernes, cientos de personas protagonizaron enfrentamientos violentos en los perímetros fronterizos al intentar cruzar de Marruecos a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

Asciende a 19 el número de inmigrantes ilegales fallecidos al intentar entrar a nado a la ciudad española de Ceuta en el norte de Marruecos, según confirmó este viernes una fuente policial a RTVE.

A primera hora de este viernes, cientos de personas protagonizaron enfrentamientos violentos en los perímetros fronterizos al intentar cruzar de Marruecos a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

Ayer por la noche, España había cerrado el paso fronterizo de Beni Enzar con Marruecos, en el enclave norafricano de Melilla, tras un intento de entrada masiva de inmigrantes irregulares. Ese mismo día, se registraron miles de intentos de entrada en Ceuta, el otro enclave español, según informó la cadena pública RTVE.

El paso fronterizo de Beni Enzar, entre España y Marruecos, fue cerrado mientras las fuerzas de seguridad trabajaban para controlar la situación. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, declaró a la emisora Cadena COPE que se habían producido "entre 300 y 400, como máximo" entradas irregulares en la ciudad autónoma.

Imbroda afirmó que los intentos de entrada se produjeron tanto por tierra como por mar, y recalcó que la situación en Melilla "no se puede comparar" con la de Ceuta, el otro enclave español del norte de África, donde también se registraron numerosos intentos de entrada irregular procedentes de Marruecos el jueves.

Imbroda afirmó que las autoridades habían "controlado bastante bien la situación" y añadió que la gendarmería marroquí había colaborado. Un portavoz de la Delegación del Gobierno en Melilla confirmó el cierre de la frontera, indicando que se mantendría vigente mientras las fuerzas de seguridad continuaban con sus operaciones. Aún se desconoce cuándo se reabrirá el paso fronterizo.

Según RTVE, se informó de un amplio despliegue policial en la zona para impedir la entrada de cientos de ciudadanos marroquíes, mientras se escuchaban disparos y explosiones.

Los acontecimientos en Melilla se produjeron mientras miles de migrantes irregulares intentaban llegar a Ceuta desde Marruecos.

Medios locales informaron previamente que más de 1.500 migrantes habían llegado a Ceuta desde Marruecos durante la última semana, muchos de ellos cruzando la frontera a nado y otros a pie. El número exacto de llegadas aún no ha sido confirmado oficialmente.

*Traducido por Daniel Gallego.