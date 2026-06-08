La Oficina de Defensa Civil confirmó en un informe preliminar 14 fallecidos, siete desaparecidos y cerca de 10.000 familias afectadas en las zonas damnificadas.

Asciende a 14 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Filipinas La Oficina de Defensa Civil confirmó en un informe preliminar 14 fallecidos, siete desaparecidos y cerca de 10.000 familias afectadas en las zonas damnificadas.

El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Filipinas este lunes ascendió a 14, con siete desaparecidos, según informaron las autoridades.

El potente sismo azotó la provincia de Sarangani, en la isla de Mindanao, frente a la costa, provocando el derrumbe de edificios y activando alertas de tsunami en toda la región, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La Oficina de Defensa Civil confirmó en un informe preliminar 14 fallecidos, siete desaparecidos y cerca de 10.000 familias afectadas en las zonas damnificadas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos advirtió que, tras el fuerte terremoto, es posible que se produzcan tsunamis con olas que superen los 3 metros por encima del nivel de la marea en algunas costas del país.

Las agencias locales, regionales y nacionales continúan evaluando los daños y coordinando las labores para determinar la magnitud de los mismos y brindar de inmediato la asistencia necesaria a las comunidades afectadas.

Las autoridades de Filipinas e Indonesia instaron a los residentes de las zonas costeras afectadas a trasladarse inmediatamente a terrenos más elevados.

Según el USGS, una potente réplica de magnitud 6.1 sacudió la zona aproximadamente dos horas después del primer sismo.

El terremoto dañó varios edificios, aulas e instalaciones escolares en partes de Mindanao, lo que obligó a suspender las clases en todos los niveles, realizar controles en los aeropuertos y poner en marcha operaciones de respuesta de emergencia en las zonas afectadas, informó el diario local Philstar.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó a las agencias gubernamentales que actuaran de inmediato en las operaciones de respuesta y socorro ante el desastre.

La Autoridad de Aviación Civil de Filipinas suspendió temporalmente las operaciones en el Aeropuerto de General Santos tras el terremoto y la alerta de tsunami emitida por Phivolcs.

La agencia meteorológica japonesa también emitió un aviso de tsunami para la costa del Pacífico occidental y oriental de Japón.

Un tsunami con una altura máxima de 1 metro podría alcanzar la isla de Miyako y las islas Yaeyama en Okinawa, informó la agencia de noticias Kyodo, citando a la Agencia Meteorológica de Japón.

La agencia instó a la población a mantenerse alejada de las zonas costeras afectadas por el aviso hasta que este sea levantado.

*Traducido por Daniel Gallego.