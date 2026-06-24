"Entiendo las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que quisiera recordarles, y a lo que quisiera llamar su atención, es que ha habido un memorando de entendimiento, firmado por ambos presidentes".

Apuntando al memorando entre Irán y EEUU, Grossi afirmó que las inspecciones nucleares “van a ocurrir” "Entiendo las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que quisiera recordarles, y a lo que quisiera llamar su atención, es que ha habido un memorando de entendimiento, firmado por ambos presidentes".

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, el argentino Rafael Mariano Grossi, afirmó que los inspectores del organismo tendrán acceso a las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, según informó Euronews.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles en la central nuclear de Fukushima-Daiichi, Japón, Grossi, señaló que el memorando de entendimiento firmado por Irán y Estados Unidos no deja lugar a ambigüedades.

"Entiendo las declaraciones políticas [de ambas partes], son parte de la realidad, pero lo fundamental que quisiera recordarles, y a lo que quisiera llamar su atención, es que ha habido un memorando de entendimiento, firmado por ambos presidentes", declaró Grossi a los periodistas.

Grossi recordó que el acuerdo "dice explícitamente que las actividades nucleares que se llevarán a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA —en todas las cartas" y agregó que, «obviamente, para ello tendremos que inspeccionar, ya sea que esto ocurra pasado mañana, en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir».

En el octavo parágrafo del memorando se indica que “la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América han acordado resolver la disposición del material enriquecido almacenado mediante un mecanismo que se acordará mutuamente, de conformidad con el calendario mencionado en el párrafo 7, siendo la metodología mínima la desnaturalización in situ bajo la supervisión del OIEA”.