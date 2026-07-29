"Cuento con el consenso de ambas partes y de las potencias garantes para avanzar hacia una reunión 5+1", afirmó el secretario generla de la ONU.

Antonio Guterres anuncia acuerdo para avanzar hacia una reunión 5+1 sobre Chipre "Cuento con el consenso de ambas partes y de las potencias garantes para avanzar hacia una reunión 5+1", afirmó el secretario generla de la ONU.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró este miércoles que había logrado el acuerdo de ambos líderes chipriotas y de las tres potencias garantes para avanzar hacia una reunión 5+1, pero recalcó que se necesitaban preparativos adicionales en materia de fomento de la confianza, metodología y contenido antes de que pudiera celebrarse.

En una rueda de prensa conjunta celebrada en la zona de amortiguación de la ONU tras las conversaciones con el presidente de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Tufan Erhurman, y el líder de la administración grecochipriota, Nikos Christodoulides, Guterres afirmó que ambos líderes habían expresado su deseo de cooperación y paz en la isla.

"Cuento con el consenso de ambas partes y de las potencias garantes para avanzar hacia una reunión 5+1", declaró. Guterres indicó que la reunión requeriría una preparación adecuada en materia de fomento de la confianza, metodología y contenido, e hizo hincapié en que no deseaba "más reuniones 5+1 sin resultados".

El formato 5+1 reúne a las partes turcochipriota y grecochipriota, las potencias garantes Turquía, Grecia y el Reino Unido, y la ONU.

Guterres reiteró el compromiso de la ONU de apoyar a Chipre, afirmando: «Las Naciones Unidas no pueden imponer la paz (en Chipre), pero quiero dejar muy claro que mantienen su firme compromiso de apoyar al pueblo chipriota en este momento crucial para la isla y la región en general».

Añadió que alcanzar una solución en Chipre era «absolutamente crucial», no solo para salvaguardar los intereses y la paz del pueblo chipriota, sino también como «un factor de estabilidad en una región que se está volviendo peligrosamente inestable».

Guterres manifestó sentirse alentado por la labor del Comité de Personas Desaparecidas y las actividades de los comités técnicos. Asimismo, expresó su confianza en el apoyo continuo de los tres países garantes: Turquía, Grecia y el Reino Unido.

*Traducido por Daniel Gallego.