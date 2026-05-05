Si bien gran parte del proceso de producción sufrió daños sustanciales en estos últimos ataques, algunas de las partes más importantes, como las que albergan reservas de uranio altamente enriquecido, podrían haber permanecido intactas.

Algunas de las capacidades nucleares de Irán podrían haber sobrevivido a los ataques de Estados Unidos e Israel Si bien gran parte del proceso de producción sufrió daños sustanciales en estos últimos ataques, algunas de las partes más importantes, como las que albergan reservas de uranio altamente enriquecido, podrían haber permanecido intactas.

Algunas de las capacidades nucleares de Irán podrían haber sobrevivido a los ataques de Estados Unidos e Israel, según informó la CNN este martes.

Si bien gran parte del proceso de producción sufrió daños sustanciales en estos últimos ataques, algunas de las partes más importantes, como las que albergan reservas de uranio altamente enriquecido, podrían haber permanecido intactas.

La mina de uranio de Saghand, donde se extrae la materia prima, se ha expandido significativamente en los últimos años, y que las imágenes recientes tomadas tras los ataques no muestran indicios de daños, y que las excavadoras siguen operando en el lugar.

Instalaciones como la planta de conversión de uranio de Isfahán, donde el material se purifica y se transforma en hexafluoruro de uranio, han sido el principal problema para Estados Unidos e Israel.

Tras los ataques estadounidenses e israelíes, Irán tapó varias entradas a estos túneles subterráneos cercanos a dichas instalaciones, lo que sugiere que aún existe algo valioso en el subsuelo.

Las tensiones regionales se han intensificado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó represalias de Teherán contra Israel y los aliados estadounidenses en el Golfo, además del cierre del estrecho de Ormuz.

El alto el fuego entró en vigor el 8 de abril gracias a la mediación pakistaní, pero las conversaciones en Islamabad no lograron un acuerdo duradero.

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó la tregua indefinidamente.

*Traducido por Daniel Gallego.