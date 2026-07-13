El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo que Berlín considera que el asunto se aborda mejor mediante conversaciones directas con el gobierno israelí que mediante sanciones o restricciones comerciales.

Alemania reitera su oposición a una posible prohibición de la UE al comercio con los asentamientos israelíes ilegales El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo que Berlín considera que el asunto se aborda mejor mediante conversaciones directas con el gobierno israelí que mediante sanciones o restricciones comerciales.

Alemania reiteró este lunes su oposición a una posible prohibición de la UE al comercio con los asentamientos israelíes ilegales, argumentando que tales medidas complicarían las relaciones con Israel sin lograr los resultados deseados.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, declaró a la prensa en Bruselas, antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que Berlín considera que el asunto se aborda mejor mediante conversaciones directas con el gobierno israelí que mediante sanciones o restricciones comerciales.

«Tenemos una postura clara sobre la política de asentamientos: es incompatible con el derecho internacional», afirmó Wadephul. «Lo dejé claro de nuevo durante mi visita a Israel la semana pasada. Subrayé nuestra expectativa de que el gobierno israelí tome medidas firmes y decisivas» contra los ocupantes que recurren a la violencia».

El ministro de Asuntos Exteriores recalcó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación con el gobierno israelí. Añadió que la tarea más urgente es crear las condiciones para avanzar en un alto el fuego en el Líbano y mejorar la situación humanitaria en Gaza.

Afirmó que las propuestas de la Comisión Europea para restringir el comercio con los asentamientos israelíes requerirían la aprobación unánime de los 27 Estados miembros de la UE y no podrían adoptarse por mayoría cualificada.

Los medios alemanes informaron el lunes que Berlín se encuentra cada vez más aislada dentro de la UE debido a su oposición a las restricciones comerciales sobre los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados.

Según se informa, al menos 20 países de la UE solicitaron a la Comisión Europea en junio que aclarara qué medidas podrían adoptarse en respuesta a la continua expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.

*Traducido por Daniel Gallego.