Neonazis y extremistas de derecha cometieron 42.544 de estos delitos. Esto incluye 8.396 delitos de odio xenófobo y 4.138 ataques verbales o físicos contra comunidades religiosas, incluyendo incidentes islamófobos y antisemitas.

Alemania registró un récord de 85.837 delitos con motivación política en 2025 Neonazis y extremistas de derecha cometieron 42.544 de estos delitos. Esto incluye 8.396 delitos de odio xenófobo y 4.138 ataques verbales o físicos contra comunidades religiosas, incluyendo incidentes islamófobos y antisemitas.

Alemania registró un récord de 85.837 delitos con motivación política en 2025, de los cuales aproximadamente la mitad fueron cometidos por la ultraderecha, incluyendo delitos de odio y ataques violentos, según informó el Ministerio del Interior el martes.

Según las cifras del ministerio, neonazis y extremistas de derecha cometieron 42.544 de estos delitos. Esto incluye 8.396 delitos de odio xenófobo y 4.138 ataques verbales o físicos contra comunidades religiosas, incluyendo incidentes islamófobos y antisemitas.

Los ataques violentos perpetrados por extremistas de derecha alcanzaron su nivel más alto desde 2017. Llevaron a cabo 1.598 agresiones violentas contra migrantes, refugiados y opositores políticos —un aumento de más del 7% con respecto al año anterior—, dejando al menos 1.146 heridos.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, calificó las cifras generales como un récord histórico y afirmó que el extremismo de derecha sigue siendo la principal amenaza.

«La gran mayoría de los delitos fueron cometidos por extremistas de derecha y ultraderecha, lo que demuestra una vez más que el mayor peligro actualmente proviene del extremismo de derecha», declaró Dobrindt en una rueda de prensa en Berlín.

También expresó su preocupación por el creciente radicalismo de izquierda. Los extremistas de izquierda cometieron 13.490 delitos el año pasado, un aumento de más del 35% con respecto al año anterior, según informó el ministerio. Las cifras también registraron 6.886 delitos cometidos por seguidores de grupos extremistas extranjeros y 1.983 por personas motivadas por ideologías religiosas extremistas.

*Traducido por Daniel Gallego.