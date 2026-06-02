Las personas denunciaron insultos y humillaciones racistas en el trabajo, discriminación al buscar vivienda y trato desigual en la atención médica, a menudo vinculados a su apariencia, origen étnico o religión.

Alemania recibe 13.067 solicitudes de ayuda en 2025, de las cuales 4.571 estaban relacionadas con discriminación racial Las personas denunciaron insultos y humillaciones racistas en el trabajo, discriminación al buscar vivienda y trato desigual en la atención médica, a menudo vinculados a su apariencia, origen étnico o religión.

La agencia alemana contra la discriminación informó este martes que recibió 13.067 solicitudes de ayuda en 2025, de las cuales 4.571 denuncias —aproximadamente el 43%— estaban relacionadas con discriminación racial.

«Las actitudes racistas se están arraigando y provocan experiencias de discriminación mucho más graves», declaró la Comisionada Federal contra la Discriminación, Ferda Ataman, en una rueda de prensa en Berlín.

Ataman señaló que las personas denunciaron insultos y humillaciones racistas en el trabajo, discriminación al buscar vivienda y trato desigual en la atención médica, a menudo vinculados a su apariencia, origen étnico o religión.

«El racismo y la discriminación no desaparecen por sí solos, especialmente cuando las personas sienten que la discriminación queda impune», afirmó Ataman. Hizo un llamamiento a favor de una legislación más estricta y una aplicación más rigurosa de la ley para garantizar que todos puedan vivir en libertad y seguridad.

Ataman también subrayó que un clima social cada vez más marcado por el sentimiento antiinmigrante y las actitudes racistas perjudica no solo a las personas afectadas, sino también la armonía social de Alemania y sus perspectivas económicas a largo plazo.

*Traducido por Daniel Gallego.