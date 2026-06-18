Pistorius describió el movimiento como un «paso avanzado» destinado a acortar el tiempo de respuesta de Alemania si se concreta una misión internacional.

Alemania despliega dos buques de su Marina en el mar Rojo ante una posible misión de desminado en el estrecho de Ormuz Pistorius describió el movimiento como un «paso avanzado» destinado a acortar el tiempo de respuesta de Alemania si se concreta una misión internacional.

Alemania ha ordenado el despliegue de dos buques de su Marina desde el Mediterráneo oriental hacia el Mar Rojo como paso preparatorio para una posible misión de desminado en el Estrecho de Ormuz, según anunció este jueves el ministro de Defensa Boris Pistorius.

«En estos momentos, nuestro dragaminas Fulda y el buque de aprovisionamiento Mosel están atravesando el Canal de Suez rumbo al Mar Rojo», declaró Pistorius a la prensa antes de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

Pistorius describió el movimiento como un «paso avanzado» destinado a acortar el tiempo de respuesta de Alemania si se concreta una misión internacional. «Queremos asegurar que, si surge la necesidad y la misión se materializa, seamos capaces de actuar con rapidez y, sobre todo, de llegar rápidamente al Estrecho de Ormuz», afirmó Pistorius.

Alemania está preparada para contribuir militarmente a la seguridad de la navegación en esta ruta marítima vital, subrayó Pistorius, pero añadió que cualquier despliegue requeriría tanto acuerdos internacionales como la aprobación del Parlamento alemán.

Dijo que una vez que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo sobre los detalles y se emita un mandato internacional, ya sea por parte de la ONU o de la UE, el gobierno alemán solicitará la autorización del parlamento.

*Traducido por Daniel Gallego.