Los deportados habían sido condenados por delitos graves, entre ellos homicidio, violación y delitos de drogas, y estaban "obligados a abandonar el país", según informó el Ministerio del Interior.

Alemania deporta a 25 hombres condenados a Afganistán a pesar de carecer de relaciones diplomáticas formales Los deportados habían sido condenados por delitos graves, entre ellos homicidio, violación y delitos de drogas, y estaban "obligados a abandonar el país", según informó el Ministerio del Interior.

Alemania deportó este martes a 25 hombres condenados a Afganistán en virtud de un acuerdo con las autoridades talibanes a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales.

Los deportados habían sido condenados por delitos graves, entre ellos homicidio, violación y delitos de drogas, y estaban "obligados a abandonar el país", según informó el Ministerio del Interior.

El vuelo chárter que transportaba a los ciudadanos afganos condenados aterrizó en Kabul este martes por la mañana, según declaró un portavoz del ministerio a la cadena pública ARD, sin ofrecer más detalles.

El gobierno alemán alcanzó un acuerdo con las autoridades talibanes a principios de este año para la devolución de ciudadanos afganos que habían cometido delitos graves en Alemania. En febrero, se llevó a cabo la primera deportación directa a Afganistán en virtud de este acuerdo.

Las deportaciones de inmigrantes indocumentados y extranjeros condenados por delitos graves se han convertido en un punto álgido del debate sobre la seguridad pública en Alemania en los últimos años, a medida que el partido de extrema derecha AfD ha ganado terreno con su plataforma antiinmigración.

La coalición conservadora del canciller Friedrich Merz, que asumió el poder en mayo de 2025, prometió una reforma migratoria integral destinada a reducir la migración irregular.

El plan del gobierno incluye controles más estrictos en las fronteras internas de la UE y procedimientos de deportación más rápidos, especialmente para los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas y para los extranjeros condenados por delitos violentos.

*Traducido por Daniel Gallego.