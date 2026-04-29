Sergej K. transmitió numerosa información a un contacto, incluidos detalles sobre la ayuda militar alemana a Ucrania y sobre la industria armamentística y de defensa del país, en particular las empresas que desarrollan drones y tecnologías robóticas.

Alemania arresta a un ciudadano kazajo bajo sospecha de espiar para la inteligencia rusa Sergej K. transmitió numerosa información a un contacto, incluidos detalles sobre la ayuda militar alemana a Ucrania y sobre la industria armamentística y de defensa del país, en particular las empresas que desarrollan drones y tecnologías robóticas.

Las autoridades alemanas arrestaron a un ciudadano kazajo bajo sospecha de realizar actividades de espionaje para la inteligencia rusa, según informaron los fiscales este miércoles.

La Fiscalía Federal identificó al sospechoso como Sergej K. y señaló que fue arrestado el 28 de abril tras una investigación sobre meses de contacto con un servicio de inteligencia ruso.

Según la orden de arresto, Sergej K. transmitió numerosa información a un contacto, incluidos detalles sobre la ayuda militar alemana a Ucrania y sobre la industria armamentística y de defensa del país, en particular las empresas que desarrollan drones y tecnologías robóticas.

Los fiscales indicaron que el sospechoso envió repetidamente fotografías de edificios públicos en Berlín, así como imágenes de convoyes militares circulando por autopistas, incluido un convoy vinculado a las fuerzas de un país miembro de la OTAN.

Además, las autoridades señalaron que el sospechoso proporcionó información sobre posibles objetivos de sabotaje en Alemania y ofreció reclutar a más personas para actividades de sabotaje y espionaje.

En los últimos meses, las autoridades alemanas han intensificado sus esfuerzos contra presuntos informantes y otras personas que se cree que han sido reclutadas por la inteligencia rusa, alegando la creciente preocupación por el espionaje y el posible sabotaje relacionados con la guerra de Rusia contra Ucrania.

*Traducido por Daniel Gallego.