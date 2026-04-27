El accidente ha reavivado el debate sobre los controles que Berlín introducirá en 2024 para frenar la migración irregular.

Alcaldes holandeses critican los continuos controles fronterizos de Alemania tras un fatal accidente El accidente ha reavivado el debate sobre los controles que Berlín introducirá en 2024 para frenar la migración irregular.

Alcaldes holandeses han criticado los continuos controles fronterizos de Alemania tras un fatal accidente con múltiples vehículos, advirtiendo que estas medidas están causando accidentes, pérdidas económicas y podrían contravenir la legislación europea, según informan medios locales.

Un hombre de 66 años falleció el sábado en una colisión múltiple cerca de Babberich, en la provincia de Gelderland, Países Bajos. La congestión en los puestos de control alemanes se cita como un factor determinante.

El accidente ha reavivado el debate sobre los controles que Berlín introducirá en 2024 para frenar la migración irregular, según informó el diario neerlandés Trouw el domingo.

El alcalde de Nijmegen, Hubert Bruls, calificó los accidentes de «extraordinariamente trágicos» y afirmó que hacen que la continuidad de los controles sea «aún más dolorosa». Instó a Alemania a poner fin a lo que describió como una medida «casi permanente».

«Tenía bastante comprensión» cuando se introdujeron los controles, declaró Bruls, citando el elevado flujo de refugiados y la preocupación pública de la época. «Pero más de un año y medio después, la situación es muy diferente».

Bruls cuestionó si la política aún cumple con la legislación de la UE que rige el espacio Schengen. «La pregunta que realmente hay que plantearse ahora es si esto sigue estando de acuerdo con el derecho europeo», afirmó, añadiendo que los expertos legales dudan de su validez.

El alcalde de Doetinchem, Mark Boumans, también expresó su frustración, manifestando estar «profundamente decepcionado» de que Alemania no haya encontrado soluciones que limiten la migración «sin efectos secundarios enormemente perjudiciales».

Los municipios fronterizos informan de un aumento de las interrupciones, incluyendo atascos, accidentes y un incremento del tráfico de paso por los pueblos cercanos. Transport and Logistics Netherlands estima que los retrasos que afectan al transporte de mercancías ya han causado pérdidas millonarias.

A pesar de las crecientes críticas, Alemania indicó que mantendrá los controles, y se espera la próxima revisión en septiembre. Las autoridades argumentan que la política es eficaz, citando datos policiales que muestran que 3.476 personas fueron detenidas por entrada ilegal entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, con 1.730 a las que se les denegó la entrada y 157 presuntos traficantes arrestados.

Bruls cuestionó la eficacia de los puestos de control fijos, sugiriendo que las patrullas móviles tierra adentro serían "más efectivas, más inteligentes y menos molestas". Como presidente de la red Euregio Rhine-Waal, afirmó que presionaría para aumentar la presión sobre Berlín.

*Traducido por Daniel Gallego.