El canciller español afirmó que el cónsul español en Israel les acaba de informar que ya están siendo trasladados al Aeropuerto Ramón, junto con los demás activistas, para ser deportados.

Albares: Los ciudadanos españoles que viajaban en la Flotilla Global Sumud serán deportados durante el día vía Türkiye El canciller español afirmó que el cónsul español en Israel les acaba de informar que ya están siendo trasladados al Aeropuerto Ramón, junto con los demás activistas, para ser deportados.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares Bueno, declaró este jueves que los ciudadanos españoles que viajaban en la Flotilla Global Sumud hacia la Franja de Gaza serán deportados durante el día vía Türkiye.

Durante su intervención en el programa La hora de la 1 de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Albares afirmó que el cónsul español en Israel les acaba de informar que ya están siendo trasladados al Aeropuerto Ramón, junto con los demás activistas, para ser deportados.

Sin embargo, Albares señaló que aún no hay confirmación oficial y añadió que eso es lo que ya se está discutiendo entre los cónsules y lo que se está observando sobre el terreno.

El martes, la flotilla de ayuda humanitaria informó de que las 50 embarcaciones de su convoy habían sido incautadas por Israel.

La flotilla había zarpado el pasado jueves del municipio turco de Marmaris con 428 personas de 44 países a bordo en un nuevo intento por romper el bloqueo ilegal israelí impuesto a la Franja de Gaza desde 2007.

*Traducido por Daniel Gallego.