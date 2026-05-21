El cuerpo de Joud Dweik, de 13 años, y dos personas heridas llegaron al Hospital Al-Shifa después de que un dron israelí lanzara una bomba contra una concentración de civiles en la zona de Beit Lahia.

Al menos un niño muerto en ataques israelíes a la Franja de Gaza El cuerpo de Joud Dweik, de 13 años, y dos personas heridas llegaron al Hospital Al-Shifa después de que un dron israelí lanzara una bomba contra una concentración de civiles en la zona de Beit Lahia.

Un niño palestino murió y dos personas resultaron heridas este jueves en un ataque israelí con dron contra una concentración de civiles en el norte de la Franja de Gaza.

La fuente indicó que el cuerpo de Joud Dweik, de 13 años, y dos personas heridas llegaron al Hospital Al-Shifa después de que un dron israelí lanzara una bomba contra una concentración de civiles en la zona de Beit Lahia.

Este ataque es el más reciente de una serie de violaciones diarias por parte de Israel al acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza el 10 de octubre de 2025.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 881 personas han muerto y otras 2.621 han resultado heridas en ataques israelíes desde el alto el fuego.

El acuerdo tenía como objetivo poner fin a la guerra de dos años de Israel, que ha causado la muerte de más de 72.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, ha dejado más de 172.000 heridos desde octubre de 2023 y ha provocado una destrucción masiva que ha afectado al 90% de la infraestructura civil.

*Traducido por Daniel Gallego.