El ataque impactó un vehículo cerca de la rotonda de Kfar Tebnit-Arnon, en la zona de Nabatieh.

Al menos un muerto en ataques israelíes al Líbano a pesar del algo el fuego El ataque impactó un vehículo cerca de la rotonda de Kfar Tebnit-Arnon, en la zona de Nabatieh.

Una persona murió y otra resultó gravemente herida este jueves en un ataque con dron israelí contra un automóvil en el sur del Líbano, según informaron medios estatales libaneses.

El ataque impactó un vehículo cerca de la rotonda de Kfar Tebnit-Arnon, en la zona de Nabatieh, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

En otro ataque, un dron israelí lanzó una bomba sobre la ciudad de Beit Yahoun, en el sur del Líbano, hiriendo a dos personas, según la agencia.

El incidente se produjo en medio de las continuas tensiones en la frontera entre el Líbano e Israel, a pesar del reciente acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

Funcionarios iraníes han declarado repetidamente que detener las acciones militares israelíes en los frentes regionales, particularmente en el Líbano, es uno de los objetivos clave del memorando de entendimiento que se espera que se firme entre Teherán y Washington.

Israel continúa ocupando zonas del sur del Líbano, algunas desde hace décadas y otras desde el último conflicto entre ambos países. Durante la reciente campaña militar, las fuerzas israelíes avanzaron más de 10 kilómetros en territorio libanés.

*Traducido por Daniel Gallego.