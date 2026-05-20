Un pescador perdió la vida cuando lanchas patrulleras israelíes abrieron fuego contra su embarcación frente a la zona de Sheikh Ajleen, al suroeste de la ciudad de Gaza.

Al menos un muerto en ataques israelíes a la Franja de Gaza Un pescador perdió la vida cuando lanchas patrulleras israelíes abrieron fuego contra su embarcación frente a la zona de Sheikh Ajleen, al suroeste de la ciudad de Gaza.

Un pescador palestino murió y siete personas resultaron heridas en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza este miércoles, lo que supone una nueva violación del alto el fuego vigente desde octubre pasado, según informó una fuente médica.

La fuente indicó que el pescador perdió la vida cuando lanchas patrulleras israelíes abrieron fuego contra su embarcación frente a la zona de Sheikh Ajleen, al suroeste de la ciudad de Gaza.

Mientras tanto, cinco personas, entre ellas niños, llegaron al Hospital Al-Shifa tras un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el barrio de Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza, añadió la fuente médica.

Testigos presenciales afirmaron que aviones de guerra israelíes atacaron sin previo aviso, causando graves daños a la vivienda y sus alrededores, y provocando un incendio que posteriormente fue controlado por los equipos de defensa civil.

Otros dos palestinos resultaron heridos cuando un dron israelí atacó a un grupo de civiles en la zona de Mawasi, en Khan Younis, al sur de Gaza, agregó la fuente.

Vehículos militares israelíes estacionados cerca de la denominada "Línea Amarilla" abrieron fuego contra zonas palestinas al este de la ciudad de Gaza y al este de Jabalia, en el norte de Gaza.

*Traducido por Daniel Gallego.