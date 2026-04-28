El jefe de la administración militar del raión ucraniano de Krivói Rog anunció que los ataques rusos al óblast de Dinipropetrovsk también causaron daños materiales a la infraestructura.

Al menos un muerto en ataques aéreos rusos al sur de Ucrania El jefe de la administración militar del raión ucraniano de Krivói Rog anunció que los ataques rusos al óblast de Dinipropetrovsk también causaron daños materiales a la infraestructura.

El jefe de la administración militar del raión ucraniano de Krivói Rog, ex vice primer ministro de Ucrania y exgobernador del óblast de Dinipropetrovsk, Olexander Yuriyovich Vilkul, anunció este martes que al menos una persona perdió la vida y que “un hombre de 52 años resultó herido” como consecuencia de lo que describió como un ataque ruso contra la infraestructura de la ciudad.

En un comunicado, Vilkul informó que Rusia atacó la ciudad con “drones de ataque” durante la madrugada, causando daños materiales en “una infraestructura” y en la “comunidad de Zelenodolsk”.

Asimismo, Vilkul señaló que, en el raión de Nikopol, Rusia también “atacó las comunidades de Nikopol, Marganetska, Mirivska, Pokrovska y Chervonogrigorivska con drones”, donde “una persona resultó herida”, mientras que “varias viviendas y una dependencia sufrieron daños”.

Vilkul aseguró que, en Krivói Rog, “todos los servicios, el transporte público, los hospitales y las instituciones sociales funcionan con normalidad”.