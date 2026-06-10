Dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en un ataque aéreo israelí en la localidad de Seddiqin, en el distrito de Tiro.

Al menos tres muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano Dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en un ataque aéreo israelí en la localidad de Seddiqin, en el distrito de Tiro.

Al menos tres personas murieron este miércoles en ataques israelíes en el sur del Líbano, según informaron medios estatales libaneses.

Dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en un ataque aéreo israelí en la localidad de Seddiqin, en el distrito de Tiro, informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), de propiedad estatal.

Equipos de la Defensa Civil libanesa también recuperaron el cuerpo de otra persona en la localidad de Tayr Debba, añadió la agencia.

Un dron israelí impactó un automóvil en la entrada oeste de la localidad de Deir El Zahrani durante la mañana, pero aún no se dispone de información sobre víctimas.

La NNA informó que aviones de guerra israelíes también lanzaron ataques aéreos contra las localidades de Ansariyeh y Bnaafoul, en el distrito de Zahrani, y Deir Qanoun al-Nahr, Tayr Debba y Kfardounine, en el distrito de Tiro. También se reportaron ataques en Nabatieh al-Fawqa y Kfar Rumman, en Nabatieh.

También se reportó actividad de drones sobre Beirut y sus suburbios del sur.

Desde el 2 de marzo, Israel ha estado llevando a cabo una ofensiva contra el Líbano que, hasta el martes, había dejado 3.666 muertos y 11.321 heridos, según cifras oficiales libanesas.

Los ataques israelíes se produjeron a pesar del alto el fuego que comenzó el 17 de abril.

*Traducido por Daniel Gallego.