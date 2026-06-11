Se reportaron daños en diversas zonas tras los ataques, y los servicios de emergencia y las agencias de servicios públicos se pusieron en estado de máxima alerta.

Al menos tres heridos en incidentes relacionados con los ataques estadounidenses en la provincia iraní de Teherán Se reportaron daños en diversas zonas tras los ataques, y los servicios de emergencia y las agencias de servicios públicos se pusieron en estado de máxima alerta.

Al menos tres personas resultaron heridas en incidentes relacionados con los ataques estadounidenses en la provincia iraní de Teherán, según informó este jueves el jefe de los Servicios Médicos de Emergencia de la capital.

Mohammad Esmaeil Tavakoli, jefe de los Servicios de Emergencia de la provincia de Teherán, declaró que tres personas resultaron heridas en incidentes relacionados con lo que describió como ataques estadounidenses en la provincia.

Según la agencia de noticias iraní Fars, se enviaron equipos de emergencia a las zonas afectadas y proporcionaron la asistencia médica necesaria a los heridos. La agencia indicó que Estados Unidos llevó a cabo ataques en varios puntos de Irán.

Se reportaron daños en diversas zonas tras los ataques, y los servicios de emergencia y las agencias de servicios públicos se pusieron en estado de máxima alerta, según el informe.

*Traducido por Daniel Gallego.