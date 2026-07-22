Los residentes oyeron explosiones al sur de la isla de Qeshm el miércoles por la mañana.

Al menos tres explosiones cerca de la ciudad de Sirik, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán Los residentes oyeron explosiones al sur de la isla de Qeshm el miércoles por la mañana.

Según la agencia de noticias semioficial Fars, este miércoles se escucharon tres explosiones cerca de la ciudad de Sirik, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán.

La agencia indicó que las explosiones se habían oído minutos antes cerca de Sirik, sin ofrecer más detalles. También informó que los residentes oyeron explosiones al sur de la isla de Qeshm el miércoles por la mañana. Fars añadió que se desconocen las ubicaciones exactas de las explosiones.

Estos informes se producen mientras Estados Unidos lleva a cabo una serie de ataques en Irán desde la semana pasada, y Teherán ha respondido con ataques contra instalaciones y bases que, según afirma, son utilizadas por el ejército estadounidense en varios países de la región.

El intercambio de disparos ha continuado a pesar de un memorando de entendimiento, mediado por Pakistán, firmado por Estados Unidos e Irán en junio para poner fin a la guerra que comenzó en febrero y allanar el camino hacia un acuerdo de paz duradero.

*Traducido por Daniel Gallego.