La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos recuperaron inicialmente los cuerpos de una madre y sus cuatro hijos tras un ataque israelí contra un apartamento en la zona de Al-Samer.

Al menos seis miembros de una familia palestina mueren en un bombardeo israelí a su casa en la ciudad de Gaza La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos recuperaron inicialmente los cuerpos de una madre y sus cuatro hijos tras un ataque israelí contra un apartamento en la zona de Al-Samer.

Al menos seis miembros de una familia palestina perdieron la vida esta mañana en un bombardeo israelí a su casa en la ciudad de Gaza a pesar del alto el fuego vigente, según informó la agencia oficial de noticias Wafa.

El incidente ocurrió en la calle Al-Thalathini. La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos recuperaron inicialmente los cuerpos de una madre y sus cuatro hijos tras un ataque israelí contra un apartamento en la zona de Al-Samer.

Una fuente médica indicó que los niños fallecidos tenían entre 6 y 13 años. Según la misma fuente, los cuerpos de las víctimas llegaron calcinados al Hospital Al-Shifa. Posteriormente se confirmó la muerte del padre en el mismo ataque.

La Defensa Civil de Gaza informó que sus equipos extinguieron un gran incendio en la vivienda familiar tras el ataque israelí.

La artillería israelí también bombardeó zonas al sureste del barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, mientras que vehículos militares estacionados en las cercanías abrieron fuego intenso.

En el centro de Gaza, vehículos israelíes avanzaron unos 100 metros en la zona de Abu Ghraba, al este de Deir al-Balah, acompañados por una excavadora militar, abriendo fuego intenso y arrasando terrenos antes de retirarse varias horas después, según fuentes locales y testigos presenciales.

*Traducido por Daniel Gallego.