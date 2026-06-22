Fuentes indicaron que las fuerzas israelíes los dejaron desangrándose durante un largo periodo antes de retener sus cuerpos.

Al menos dos muertos a manos del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada Fuentes indicaron que las fuerzas israelíes los dejaron desangrándose durante un largo periodo antes de retener sus cuerpos.

Según fuentes palestinas, el ejército israelí mató a dos palestinos e hirió a al menos a otro en el sur de Cisjordania ocupada la noche del domingo.

Citando fuentes de seguridad, la agencia de noticias palestina Wafa identificó a las dos víctimas como Reda Awad, de 15 años, e Issa Awad, de 19.

Las fuentes indicaron que las fuerzas israelíes los dejaron desangrándose durante un largo periodo antes de retener sus cuerpos.

Otros dos jóvenes también resultaron heridos por disparos israelíes y fueron trasladados a un hospital; su estado se reportó como estable.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó que los individuos habían lanzado cócteles molotov contra el asentamiento de Karmi Tzur.

Karmi Tzur está construido en territorio palestino perteneciente a la ciudad de Beit Ummar, al norte de Hebrón.

Desde el inicio de la guerra de Israel contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, Cisjordania ocupada ha experimentado un fuerte aumento de incursiones y ataques de las fuerzas israelíes y los ocupantes contra los palestinos.

Según cifras palestinas, al menos 1.173 palestinos han muerto, 12.666 han resultado heridos, alrededor de 23.000 han sido arrestados y aproximadamente 33.000 han sido desplazados en el territorio durante ese período.

*Traducido por Daniel Gallego.