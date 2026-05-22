El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso comunicó que "todos los responsables serán identificados y enfrentarán un castigo severo e inevitable". "No habrá clemencia para nadie", agregó.

Al menos cuatro muertos en un ataque ucraniano a la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso comunicó que "todos los responsables serán identificados y enfrentarán un castigo severo e inevitable". "No habrá clemencia para nadie", agregó.

Cuatro personas murieron y otras 40 resultaron heridas en la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, en un ataque con drones ucranianos contra el colegio Starobilsk de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, incluida una residencia estudiantil, informó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

El ministerio indicó que el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por cargos de terrorismo y añadió que "todos los responsables serán identificados y enfrentarán un castigo severo e inevitable". "No habrá clemencia para nadie", afirmó en el comunicado.

El ministerio alegó que el ataque se llevó a cabo con armamento de largo alcance suministrado a Ucrania por países de la OTAN, incluyendo drones, y afirmó que especialistas extranjeros colaboraron en las operaciones de selección del objetivo.

"Al cometer atrocidades contra niños en Starobilsk, el régimen de Kiev y sus aliados asumen la plena responsabilidad de la escalada de hostilidades y del debilitamiento de los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver el conflicto", declaró el ministerio.

Moscú también solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque, según declaró Yevgeny Uspensky, portavoz de la misión permanente de Rusia ante la ONU, a la agencia estatal de noticias TASS.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el ataque ucraniano contra la universidad como un "crimen monstruoso" y afirmó que los responsables "deben ser castigados". "Este es otro crimen del régimen de Kiev: un ataque contra un centro educativo que alberga a niños y jóvenes", citó TASS a Peskov.

Tres personas fueron rescatadas de entre los escombros, según un comunicado del Ministerio de Situaciones de Emergencia publicado en la plataforma rusa de redes sociales Max.

También se registraron daños en edificios administrativos, comercios y viviendas particulares en Starobilsk, agregó.

*Traducido por Daniel Gallego.