Los ataques se produjeron en medio de las continuas violaciones israelíes del alto el fuego que entró en vigor en la Franja de Gaza el 10 de octubre de 2025.

Al menos cuatro muertos en ataques aéreos israelís a la Franja de Gaza Los ataques se produjeron en medio de las continuas violaciones israelíes del alto el fuego que entró en vigor en la Franja de Gaza el 10 de octubre de 2025.

Las fuerzas israelíes mataron a cuatro palestinos este jueves en ataques aéreos y de artillería, y ampliaron su control en el este de la ciudad de Gaza.

Los ataques se produjeron en medio de las continuas violaciones israelíes del alto el fuego que entró en vigor en la Franja de Gaza el 10 de octubre de 2025.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó que Nihad Riyad Arouq, de 33 años, murió cuando un dron israelí impactó contra una tienda de campaña que albergaba a palestinos desplazados en la zona portuaria al oeste de la ciudad de Gaza.

Varias personas, entre ellas niños, resultaron heridas, según informó a la Agencia Anadolu una fuente médica del Complejo Médico Al-Shifa.

Anteriormente, una fuente médica informó a la agencia que Ibrahim Khattab, de 37 años, murió y su esposa e hijos resultaron heridos durante un intenso bombardeo de artillería israelí y disparos de vehículos militares que avanzaron cerca del cruce de Dawla, al sureste del barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza.

El Complejo Médico Al-Shifa también recibió los cuerpos de Mohammed Al-Rifi y Suhail Ahdaibi, junto con varios heridos, después de que un dron israelí atacara a un grupo de civiles cerca del cruce de Al-Sanfour, en el barrio de Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza, según una fuente hospitalaria.

Mientras tanto, fuentes locales y testigos informaron a Anadolu que vehículos militares israelíes avanzaron durante la noche cerca del cruce de Dawla bajo intenso fuego de artillería y fuego real.

Los vehículos avanzaron decenas de metros hacia la calle Salah al-Din y empujaron hacia el oeste las barreras de hormigón que marcan la llamada Línea Amarilla, expandiendo aún más el área de control del ejército y reduciendo el territorio accesible a los palestinos, según testigos.

Añadieron que decenas de familias huyeron de la zona mientras las fuerzas israelíes continuaban bombardeando y disparando. Activistas también informaron que el bombardeo provocó un incendio en un comercio cercano.

La Línea Amarilla es una zona de seguridad establecida por Israel dentro de la Franja de Gaza, donde los palestinos tienen prohibido acercarse a las zonas aledañas.

Según funcionarios israelíes, el ejército controla ahora más del 70% del enclave, frente al 53% que controlaba en virtud del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que, hasta el miércoles, los ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego habían causado la muerte de 1.123 palestinos y dejado 3.616 heridos.

*Traducido por Daniel Gallego.