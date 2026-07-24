Fuentes locales y de seguridad informaron que ocupantes israelíes atacaron viviendas palestinas en la ciudad y abrieron fuego contra dos casas.

Al menos cinco muertos en ataques israelíes a la Cisjordania ocupada Fuentes locales y de seguridad informaron que ocupantes israelíes atacaron viviendas palestinas en la ciudad y abrieron fuego contra dos casas.

Al menos cinco palestinos murieron y otros cuatro resultaron heridos en ataques de las fuerzas israelíes y ocupantes en la Cisjordania ocupada, según informaron este viernes el Ministerio de Salud y la Gobernación de Jerusalén.

Cuatro palestinos murieron y otros cuatro resultaron heridos en un ataque de fuerzas israelíes y ocupantes en la ciudad de Tell, al suroeste de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, indicó el ministerio. “El número de muertos en Tell, al suroeste de Nablus, ha ascendido a cuatro, con cuatro heridos, tres de ellos de gravedad”, declaró el Ministerio de Salud palestino en un comunicado.

Fuentes locales y de seguridad informaron que ocupantes israelíes atacaron viviendas palestinas en la ciudad y abrieron fuego contra dos casas.

El ejército israelí declaró haber enviado tropas a una zona cercana al asentamiento ilegal de Havat Gilad tras lo que denominó “un ataque contra israelíes que hacían senderismo en la zona” e impuso un bloqueo a Nablus y a la ciudad de Tell.

Afirmó que los palestinos habían “arrebatado el arma a un agente de seguridad y abierto fuego contra israelíes cerca de Havat Gilad”.

Según medios israelíes, un ocupante israelí murió y otros tres resultaron heridos en el tiroteo.

Fuentes locales informaron a la Agencia Anadolu que un palestino resultó herido tras ser apuñalado por la espalda por ocupantes israelíes en la zona de Al-Mu’arrajat, al noroeste de Jericó, después de un ataque mientras su vehículo se había averiado.

Este incidente fue el segundo día consecutivo en que Cisjordania fue escenario de un incidente de seguridad y enfrentamientos que causaron muertos y heridos en ambos bandos tras ataques de los ocupantes.

Por otra parte, un palestino que recibió un disparo de las fuerzas israelíes en el puesto de control del campamento de refugiados de Shuafat, al noreste de la Jerusalén ocupada, el jueves por la noche, falleció a causa de sus heridas, según informó el viernes la Gobernación de Jerusalén.

En un comunicado, la gobernación identificó al hombre como Khalil Rashad Hamed al-Rashq, de 47 años, residente del barrio de Dahiat al-Salam, al noreste de Jerusalén, y añadió que las fuerzas israelíes aún retenían su cuerpo.

El Ministerio de Salud palestino declaró que, con estos asesinatos, el número de palestinos muertos por las fuerzas israelíes y los ocupantes en la Cisjordania ocupada desde principios de 2026 asciende a 86, de los cuales 65 fueron asesinados por las fuerzas israelíes y 21 por los ocupantes.

*Traducido por Daniel Gallego.