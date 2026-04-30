Desde el 2 de marzo, Israel ha lanzado una ofensiva mortal contra el Líbano que ha dejado al menos 2.534 muertos.

Al menos 9 muertos en ataques aéreos israelíes a varias ciudades en el sur del Líbano Desde el 2 de marzo, Israel ha lanzado una ofensiva mortal contra el Líbano que ha dejado al menos 2.534 muertos.

Al menos nueve personas murieron y otras trece resultaron heridas en ataques aéreos israelíes contra varias ciudades del sur del Líbano este jueves a pesar de un alto el fuego temporal, según informaron medios libaneses.

La Agencia Nacional de Noticias, de propiedad estatal, informó que tres personas murieron y siete resultaron heridas en un ataque en la ciudad de Jibchit, donde un edificio residencial quedó destruido.

En la ciudad de Toul, cuatro personas murieron y seis resultaron heridas, y otro edificio residencial quedó destruido.

Dos personas más murieron en la ciudad de Harouf, donde una vivienda fue alcanzada por un avión israelí, según la agencia.

Aviones de guerra israelíes también atacaron la ciudad de Sultaniyeh, mientras que la artillería bombardeó las afueras de Zawtar al-Sharqiya y Mifadoun.

Desde el 2 de marzo, Israel ha lanzado una ofensiva mortal contra el Líbano que ha dejado al menos 2.534 muertos, 7.863 heridos y más de 1,6 millones de desplazados —aproximadamente una quinta parte de la población— según cifras oficiales.

Un alto el fuego de 10 días que comenzó el 17 de abril fue posteriormente extendido hasta el 17 de mayo, pero Israel continúa violándolo diariamente mediante ataques aéreos y la demolición de viviendas en el sur del Líbano.

*Traducido por Daniel Gallego.