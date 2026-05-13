El Ministerio de Salud libanés indicó que tres ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo las zonas costeras de Barja, Jiyeh y Saadiyat, a lo largo de la carretera que une Beirut con Sidón y el sur del Líbano.

Al menos 8 muertos, entre ellos 2 niños, en ataques aéreos israelíes a zonas del sur de Beirut, Líbano El Ministerio de Salud libanés indicó que tres ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo las zonas costeras de Barja, Jiyeh y Saadiyat, a lo largo de la carretera que une Beirut con Sidón y el sur del Líbano.

Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron este miércoles en ataques aéreos israelíes contra zonas al sur de Beirut, según informó el Ministerio de Salud libanés.

En un comunicado, el ministerio indicó que tres ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo las zonas costeras de Barja, Jiyeh y Saadiyat, a lo largo de la carretera que une Beirut con Sidón y el sur del Líbano.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes en el Líbano han causado la muerte de más de 2.840 personas, herido a más de 8.690 y desplazado a más de 1,6 millones, aproximadamente una quinta parte de la población, según funcionarios libaneses.

El ejército israelí continúa realizando ataques diarios en el Líbano e intercambiando disparos con el grupo libanés Hezbolá, a pesar del alto el fuego anunciado el 17 de abril y prorrogado hasta el 17 de mayo.

*Traducido por Daniel Gallego.