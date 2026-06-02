Un dentista, su hijo y su hija murieron en un ataque con dron israelí contra su automóvil mientras viajaban por la carretera Nabatieh-Khardali, en el sur de Líbano.

Al menos 8 muertos en ataques israelíes al sur del Líbano Un dentista, su hijo y su hija murieron en un ataque con dron israelí contra su automóvil mientras viajaban por la carretera Nabatieh-Khardali, en el sur de Líbano.

Nuevos ataques israelíes en Líbano han dejado al menos ocho muertos, entre ellos un dentista y sus dos hijos, a pesar del alto el fuego vigente, según informaron medios libaneses este martes.

El dentista, su hijo y su hija murieron en un ataque con dron israelí contra su automóvil mientras viajaban por la carretera Nabatieh-Khardali, en el sur de Líbano, informó la agencia estatal de noticias NNA.

Otro ataque con dron mató a dos trabajadores sirios dentro de un vivero donde trabajaban en la localidad de Jebchit.

Otras dos personas murieron en ataques con drones contra una motocicleta en Toul y un automóvil en Ansar, según la agencia.

Un dron israelí también impactó un automóvil en la rotonda de Harouf-Toul, matando al conductor.

Aviones de guerra también lanzaron un ataque aéreo contra un centro de Defensa Civil libanés en la carretera Masil, en la localidad de Kfar Sir, destruyendo las instalaciones. El centro había sido evacuado varios días antes, afirmó la NNA.

Por otra parte, aviones israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo al amanecer contra la ciudad de Mansouri, en el distrito de Tiro, coincidiendo con un bombardeo de artillería en la zona.

Los ataques también alcanzaron una casa en Al-Hosh, en Tiro, destruyéndola y dañando varias viviendas cercanas. Dos personas heridas fueron rescatadas de entre los escombros y hospitalizadas.

Mientras tanto, la agencia de noticias israelí NNA informó que el número de muertos por el ataque del lunes contra el hospital Jabal Amel en Tiro ha ascendido a cuatro, con 50 heridos.

El ataque causó daños considerables en las salas del hospital, el estacionamiento y los edificios cercanos.

*Traducido por Daniel Gallego.