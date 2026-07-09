Las autoridades palestinas informaron que varias víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden llegar hasta ellas.

Al menos 8 muertos en ataques israelíes a la Franja de Gaza Las autoridades palestinas informaron que varias víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden llegar hasta ellas.

Al menos ocho palestinos murieron y otros 17 resultaron heridos en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, según informó este jueves el Ministerio de Salud.

El ministerio no proporcionó detalles sobre las circunstancias de las muertes y las lesiones.

Mientras tanto, el ejército israelí continuó violando el acuerdo de alto el fuego bombardeando y abriendo fuego en diferentes zonas del enclave.

El ministerio indicó que varias víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden llegar hasta ellas.

Horas antes, dos palestinos murieron en un ataque con dron israelí contra una vivienda al oeste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas.

El ataque se produjo en medio de las continuas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados al Hospital Nasser tras el ataque, que tuvo como objetivo el patio de una vivienda en la zona de Batn al-Sameen, según informaron fuentes médicas a la Agencia Anadolu.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que las últimas cifras mostraban que, hasta el jueves, las violaciones israelíes del alto el fuego habían causado la muerte de 1.092 palestinos y dejado 3.507 heridos.

Desde el inicio del genocidio israelí en Gaza el 8 de octubre de 2023, 73.118 palestinos han muerto y 173.615 han resultado heridos, además de la destrucción generalizada que afecta a cerca del 90% de la infraestructura civil.

*Traducido por Daniel Gallego.