Los ataques se produjeron mientras Israel seguía violando el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Al menos 5 muertos y varios heridos en una serie de ataques israelíes en la Franja de Gaza Los ataques se produjeron mientras Israel seguía violando el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Cinco palestinos, entre ellos una mujer, murieron y varios resultaron heridos este viernes en una serie de ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Los ataques se produjeron mientras Israel seguía violando el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Un dron israelí lanzó una bomba cerca de la escuela Abu Tammam en Beit Lahia, al norte de Gaza, matando a Anaam Abdullah al-Attar, de 52 años.

Otro palestino murió y varios resultaron heridos en un ataque israelí contra una concentración de palestinos en la ciudad de Al-Zawayda, en el centro de Gaza.

Un palestino murió y otros seis resultaron heridos horas antes en un ataque con dron israelí contra un apartamento en la ciudad de Gaza, mientras el ejército israelí realizaba una incursión terrestre limitada al este de Khan Younis, según fuentes médicas y locales.

Una fuente médica informó a Anadolu que Mohammed Tayseer Obeid murió y seis civiles, entre ellos mujeres y niños, resultaron heridos cuando un dron israelí impactó contra un apartamento en el edificio Al-Taj, en la calle Al-Yarmouk, en el centro de la ciudad de Gaza. Amani Ibrahim Abu Jazar, de 49 años, murió abatido por las fuerzas israelíes en la zona de Al-Kanis, al suroeste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Suleiman Ibrahim Farajallah, de 37 años, también falleció a causa de las heridas sufridas el viernes por la mañana en un ataque israelí contra la zona del Nuevo Campamento, al oeste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Un misil guiado israelí también impactó otro apartamento en un edificio residencial en la calle Al-Muassasat, al oeste de la ciudad de Gaza, pero no se reportaron muertos ni heridos.

En el norte de Gaza, el ejército israelí bombardeó con artillería las zonas orientales del barrio de Al-Tuffah y la ciudad de Jabalia, mientras que vehículos militares abrieron fuego en las mismas zonas.

Un palestino resultó gravemente herido tras ser atacado por un dron israelí cerca del cruce de Al-Shaabiya, en el centro de la ciudad de Gaza.

En el centro de Gaza, un ataque con dron israelí impactó una tienda de campaña al oeste de la Torre Palestina, en la calle Al-Nakhl, en Deir al-Balah, hiriendo a un palestino que fue trasladado al hospital.

En el sur de Gaza, vehículos militares israelíes avanzaron varias decenas de metros alrededor de la calle 16, al este de la ciudad de Al-Qarara, al norte de Khan Younis, en medio de intensos disparos y bombardeos de artillería, antes de retirarse varias horas después, según informaron a Anadolu fuentes locales y testigos presenciales.

La artillería israelí también bombardeó zonas al oeste de Rafah, mientras que vehículos militares abrieron fuego contra las tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en la zona, añadieron las fuentes.

Buques de guerra israelíes dispararon varios proyectiles hacia las costas de Rafah y Khan Younis.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, las violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego han causado la muerte de 1.127 palestinos y dejado 3.643 heridos hasta el jueves.

*Traducido por Daniel Gallego.