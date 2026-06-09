Un joven de 16 años también murió en un ataque con drones en la localidad de Haboush.

Al menos 5 muertos en una nueva oleada de ataques israelíes al sur del Líbano Un joven de 16 años también murió en un ataque con drones en la localidad de Haboush.

Una nueva oleada de ataques israelíes en el sur del Líbano dejó al menos cinco muertos este martes, en una nueva violación del alto el fuego, un día después de que se detuvieran las hostilidades entre Israel e Irán.

Una persona murió en un ataque aéreo israelí que impactó su granja en la localidad de Adshit, en el distrito de Nabatieh, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), de propiedad estatal libanesa.

Un joven de 16 años también murió en un ataque con drones en la localidad de Haboush.

Drones israelíes también lanzaron un ataque al amanecer contra el barrio de Al-Marj, en la localidad de Kfar Rumman, causando la muerte de otras dos personas.

Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de otra persona y continúan la búsqueda de los desaparecidos en los ataques aéreos que impactaron varios edificios en una zona residencial popular de Tiro.

Drones israelíes también llevaron a cabo dos ataques consecutivos en menos de diez minutos cerca del Club Husseini, en la localidad de Sharqiyah, añadió la NNA.

Los ataques del martes se produjeron un día después de que Irán e Israel pusieran fin a un intercambio de ataques en medio de la escalada de tensiones por los ataques israelíes contra la capital libanesa. Teherán ha advertido de una respuesta contundente si continúan los ataques israelíes en el Líbano.

Según funcionarios libaneses, los ataques aéreos israelíes contra el Líbano han causado la muerte de más de 3.600 personas, herido a más de 11.000 y desplazado a más de 1,6 millones desde el 2 de marzo.

*Traducido por Daniel Gallego.