El Ejército ucraniano informó que sus drones atacaron cinco embarcaciones que navegaban ilegalmente durante la noche del 5 de junio en los puertos de Mariúpol y Berdiansk.

Al menos 5 muertos en un ataque con drones contra dos barcos de carga extranjeros en el mar de Azov El Ejército ucraniano informó que sus drones atacaron cinco embarcaciones que navegaban ilegalmente durante la noche del 5 de junio en los puertos de Mariúpol y Berdiansk.

Cinco ciudadanos azerbaiyanos murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque con drones perpetrado durante la noche contra dos barcos de carga extranjeros en la bahía de Taganrog, en el mar de Azov, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán este viernes.

En un comunicado, el portavoz del Ministerio, Aykhan Hajizada, indicó que los buques, identificados como Natra y Zirkon, transportaban a bordo a 25 ciudadanos azerbaiyanos cuando fueron atacados con drones.

"Los dos buques de carga no pertenecen al Estado azerbaiyano. Según información proporcionada por las autoridades rusas, cinco ciudadanos azerbaiyanos murieron y otros tres resultaron heridos en el ataque. Los tripulantes heridos fueron hospitalizados en la ciudad rusa de Yeysk", declaró.

El ministerio informó que está en contacto con las instituciones estatales pertinentes, las misiones diplomáticas del país y las autoridades competentes de los países involucrados y añadió que varios miembros del personal de la Embajada de Azerbaiyán en Rusia se han desplazado al lugar de los hechos.

"Se están monitoreando de cerca los asuntos relacionados con la situación de nuestros ciudadanos, su repatriación y la prestación de la asistencia consular necesaria", declaró Hajizada.

El ministerio expresó sus condolencias a las familias y parientes de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos.

No se dispuso de inmediato de más detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la carga de los buques.

Mientras tanto, Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados (USF) de Ucrania, informó por Telegram que las USF atacaron buques de carga en puertos de la costa norte del mar de Azov.

"Los drones de las USF atacaron cinco embarcaciones que navegaban ilegalmente durante la noche del 5 de junio en los puertos de Mariúpol y Berdiansk", afirmó.

*Traducido por Daniel Gallego.