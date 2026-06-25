Sismólogos confirmaron que un fuerte sismo precursor de magnitud 7,2 se registró cerca del municipio de San Felipe. Apenas 40 segundos después, un sismo principal aún más catastrófico, de magnitud 7,5, ocurrió al sureste de Yumare.

Al menos 32 muertos en el doble terremoto en Venezuela Sismólogos confirmaron que un fuerte sismo precursor de magnitud 7,2 se registró cerca del municipio de San Felipe. Apenas 40 segundos después, un sismo principal aún más catastrófico, de magnitud 7,5, ocurrió al sureste de Yumare.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, anunció este jueves que al menos 32 personas perdieron la vida y otras 700 resultaron heridas en los dos terremotos consecutivos de gran magnitud que afectaron Venezuela ayer.

Sismólogos confirmaron que un fuerte sismo precursor de magnitud 7,2 se registró cerca del municipio de San Felipe, capital del estado Yaracuy. Apenas 40 segundos después, un sismo principal aún más catastrófico, de magnitud 7,5, ocurrió al sureste de Yumare.

El sismo principal fue el de mayor magnitud registrado en Venezuela y el más fuerte en más de 125 años.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento sísmico ocurrió a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, con su epicentro ubicado al oeste de la comunidad costera de Morón. Los violentos temblores sacudieron fuertemente la capital Caracas, causando la destrucción de varios edificios.

El USGS estimó inicialmente que el número de muertos podría oscilar entre 10.000 y 100.000 personas.

Con el objetivo principal de salvar vidas, las autoridades se centran en el rescate de las personas atrapadas en edificios y viviendas derrumbadas, según declaró Rodríguez a la cadena local teleSUR.

Según los últimos datos técnicos del USGS, el norte de Venezuela fue sacudido violentamente por una extraordinaria doble secuencia sísmica.

*Traducido por Daniel Gallego.