Entre los fallecidos se encuentran dos ciudadanos pakistaníes y un indonesio.

Al menos 3 muertos en un ataque de los hutis a un barco mercante en el estrecho de Bab al-Mandeb Entre los fallecidos se encuentran dos ciudadanos pakistaníes y un indonesio.

Tres tripulantes murieron tras un ataque del grupo hutí de Yemen contra un barco mercante en el estrecho de Bab al-Mandeb, según informó este martes la cadena Al-Jumhuriya TV.

Entre los fallecidos se encuentran dos ciudadanos pakistaníes y un indonesio. La emisora no identificó el buque ni a su propietario, mientras que los hutíes no emitieron comentarios de inmediato.

Bab al-Mandeb es la puerta de entrada al mar Rojo, en el lado opuesto de la península arábiga al estrecho de Ormuz.

*Traducido por Daniel Gallego.